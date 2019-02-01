В Голышмановском районе работница почты присвоила более ста тысяч рублей
Работницу почты, подозреваемую в присвоении более 100 тыс. рублей, задержали в Голышмановском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.
40-летняя подозреваемая исполняла обязанности начальника почтового отделения одного из сел Голышмановского района. Пользуясь служебным положением, она в течение года брала деньги из кассы. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения выявила существенную недостачу денежных средств.
Своими действиями фигурантка причинила материальный ущерб на сумму 111 тыс. рублей. По словам подозреваемой, она находилась в затрудненном материальном положении и брала деньги на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело.