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В Голышмановском районе работница почты присвоила более ста тысяч рублей

Происшествия, 17:27 28 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работницу почты, подозреваемую в присвоении более 100 тыс. рублей, задержали в Голышмановском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

40-летняя подозреваемая исполняла обязанности начальника почтового отделения одного из сел Голышмановского района. Пользуясь служебным положением, она в течение года брала деньги из кассы. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения выявила существенную недостачу денежных средств.

Своими действиями фигурантка причинила материальный ущерб на сумму 111 тыс. рублей. По словам подозреваемой, она находилась в затрудненном материальном положении и брала деньги на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# Голышмановский район , деньги , почта , присвоение

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