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Вторые тюменские "Старты мечты" выявят победителей в марте

Общество, 17:26 04 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Старты мечты" пройдут на Воронинских горках 24 марта.

По словам организаторов, региональные состязания пройдут во второй раз. "В 2018 году в "Стартах мечты" выступали около пятидесяти ребят. В программу этого года мы включили и заезды для родителей, ведь они также занимаются с инструкторами в рамках программы "Горы равных возможностей", чтобы быть рядом с детьми", - рассказал пресс-секретарь регионального благотворительного общественного движения Тюменской области "Подари ребенку праздник" Владислав Соколов.

По итогам 2018 года проект "Лыжи мечты" вошел в список лучших социальных проектов Тюменской области. Напомним, всероссийские "Старты мечты" прошли в Тюмени 10-12 февраля, собрав около 100 детей из 26 городов страны.

Заявки на участие можно подать до 17 марта, заполнив электронную форму: дети, родители.

Ирина Кургузова

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# Лыжи мечты , особые дети , старты мечты

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