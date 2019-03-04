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Под Сургутом погибли два пассажира Hyundai

Происшествия, 14:10 04 марта 2019

ОМВД России по Сургутскому району | Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Двое пассажиров автомобиля Hyundai погибли в аварии на 42-м километре автодороги Сургут — Когалым вечером 3 марта, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения, находившийся за рулем Hyundai Sonata, при обгоне выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной "Урал", которой управлял 59-летний водитель.

Двое пассажиров автомобиля Hyundai — женщина 1995 года рождения и молодой человек 2000 года рождения — погибли на месте. Водителя легкового автомобиля 1991 года рождения и пассажиров 2001 и 1997 годов рождения увезли в больницу Сургута. У них диагностировали различные травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства трагедии выясняются.

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# авария , ГИБДД , ДТП , происшествия , ХМАО

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