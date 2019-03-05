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Тюменцев приглашают на конкурс "Если бы я был президентом"

Общество, 17:10 05 марта 2019

konkurs-president.ru | Фото: konkurs-president.ru

В два этапа по четырем номинациям проходит Всероссийский конкурс "Если бы я был президентом", объявленный 14 января 2019 года. От участников ждут работ по темам: эссе, рисунок, видеоролик, проект.

Как сообщают организаторы, основная цель конкурса - формирование предложений, в том числе наказов молодых граждан, президенту Российской Федерации с 2018 по 2024 год.

На конкурс приглашают учащихся общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных учреждений, студентов высших учебных заведений, учащихся организаций дополнительного образования и курсантов военных и правоохранительных вузов, в том числе молодых граждан 6-17 лет.

Итоги конкурса подведут в рамках Всероссийского молодежного законотворческого форума в апреле 2019 года.

Заявки на конкурс принимают до 18 марта 2019 года на сайте конкурса. Положения конкурса здесь.

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