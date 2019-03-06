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В Тюменской области стартовал набор волонтеров, которые помогут перейти на цифру

Общество, 12:20 06 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров на период перехода на цифровое телевещание стартовал в Тюменской области.

Заявку на помощь волонтеров можно оставить, обратившись на региональную горячую линию 8-800-234-35-22.

Здесь также можно получить консультацию, где можно приобрести необходимое оборудование и ответят на все интересующие вопросы.

Для тех, у кого возникают проблемы с подключением специального оборудования, будут работать волонтеры. К помощи в подключении и набору волонтеров уже присоединились Студенческий совет Тюменской области, "Молодая гвардия", Строительные отряды Тюменской области.

Волонтером может стать любой желающий житель Тюмени, прошедший специальное обучение, в ходе которого он узнает общие правила подключения и настройки цифровых приставок. Зарегистрироваться волонтером можно по ссылке.

Напомним, отключение аналогового эфирного вещания в Тюменской области произойдет 15 апреля.

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# волонтеры , цифровое телевидение

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