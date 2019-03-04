Переход на цифровое вещание может сократить рынок кабельного ТВ

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 30% пенсионеров, обращаясь на горячую линию Минкомсвязи, интересуются, можно ли им отключиться от сетей операторов кабельного ТВ и начать смотреть цифровое эфирное телевидение. Такие статистические данные привел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы видим, что есть определенный вызов бизнесу кабельных операторов и мы понимаем, что в этих условиях им надо будет сильно активизировать свою деятельность за сохранение свей абонентской базы", - заявил Алексей Волин. Выборка телефонных звонков сделана в нескольких регионах и не является репрезентативной, отметил он. Об этом Минкомсвязи сообщает на своей странице в соцсети.

Напомним, Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным - он начался в феврале и займет полгода. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Первый этап перехода на цифру прошел безболезненно и без сбоев, так что на текущий момент около 8 млн человек в стране живет без аналогового вещания, констатировал глава Минкомсвязи Константин Носков 1 марта.

Тюменская область переходит на цифровое телевещание с 15 апреля 2019 года. Для помощи гражданам в подключении цифрового ТВ на базе центра телефонного обслуживания Тюменской области работает контакт-центр по цифровому телевидению. Номер регионального контакт-центра по цифровому телевидению - 8 800 234 35 22. График приема обращений: с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, воскресенье выходной. Звонок бесплатный.