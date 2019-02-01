Специалисты контакт-центра расскажут о подключении к цифровому телевидению

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Семь специалистов регионального контакт-центра консультируют жителей Тюменской области о порядке подключения к цифровому телевидению, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

15 апреля в Тюменской области будет отключено аналоговое телевещание - регион окончательно перейдет в эру цифрового телевидения. Для помощи гражданам в подключении цифрового ТВ на базе Центра телефонного обслуживания Тюменской области работает контакт-центр по цифровому телевидению.

В контакт-центре граждане получают подробные инструкции и рекомендации по подключению к цифровому телевидению, узнают, находится ли их населенный пункт в зоне покрытия цифрового вещания. Также принимаются заявки на помощь в покупке и подключении приставки. В первом случае специалист поможет подобрать нужную приставку, подходящую к модели телевизора и сообщить адреса магазинов, где можно ее приобрести. В случае проблем с подключением, специалист контакт-центра фиксирует заявку и передает ее организаторам волонтеров. По статистике поступивших звонков, чаще всего с такой просьбой обращаются пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. При подключении цифрового телевидения социальная помощь оказывается всем отдельным категориям граждан. Информацию о конкретных мерах социальной поддержки также можно узнать, позвонив в контакт-центр.

Для удобства граждан по номеру обращения скоро будет доступно голосовое меню, куда будут включены основные вопросы о подключении, информация о населенных пунктах цифрового вещания, контакты для получения социальной помощи.

Номер регионального контакт-центра по цифровому телевидению - 8 800 234 35 22.

График приема обращений: с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, воскресенье выходной. Звонок бесплатный.