Цифровое эфирное телевидение можно смотреть и на теплоходе, и в автомобиле

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

20 цифровых эфирных телеканалов можно просматривать не только дома и на даче, но и в пути. Как сообщает РТРС, есть 18 моделей приставок, которые могут принимать стабильный телесигнал на скорости до 80 км/час.

Цена на автомобильные приставки варьируется от 1 тыс. 100 до 19 тыс. 990 рублей. Более продвинутые модели имеют больше функций, продаются в комплекте с антеннами и стоят от 5 тыс. Для более устойчивого телеприема лучше использовать две-четыре антенны. Как рассказал первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук, телевидение в автомобиле может быть востребовано среди пассажиров, таксистов и водителей, попавших в пробки.

"Выдающийся ученый Марк Кривошеев, один из архитекторов перехода России на "цифру", считал, что цифровые телеканалы должны быть доступны всегда и везде, для всех и для каждого, в покое и в движении. Цифровое эфирное телевидение претворяет эту концепцию в жизнь. РТРС успешно протестировал прием цифрового телесигнала в автомобиле в Москве. Для просмотра нужен телеприемник с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. Вместо телеприемника можно использовать любой жидкокристаллический монитор в комплекте с приставкой DVB-T2 для подвижного приема. Телевидение в автомобиле может быть востребовано среди пассажиров, таксистов, дальнобойщиков, водителей, попавших в пробки", - пояснил он.

Подключение оборудования для приема цифрового телевидения также возможно и на других видах наземного транспорта, на водном и воздушном транспорте. Подвижный прием имеет важную особенность: при выезде из зоны охвата одной телебашни и въезде в зону охвата другой необходимо перенастроить телеканалы.