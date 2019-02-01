В Тюменской области работает горячая линия по переходу на цифру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по вопросам перехода на цифровое телевидение открыло правительство Тюменской области. Позвонив на бесплатный номер 8-800-234-35-22 можно получить полную информацию, в частности, о мерах адресной поддержки.

Консультанты также ответят на вопросы о наличии или отсутствии оборудования для приема цифрового телевидения в торговых точках, способах подключения к цифре, необходимом оборудовании.

Напомним, что зрители, которые живут вне зоны цифрового вещания (перечень таких населенных пунктов размещен на сайте), могут подключить спутниковое TВ на льготных условиях.

Получателям адресного социального пособия, ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, родившимся по 31 декабря 1931 года окажут адресную помощь для подготовки к переходу на цифровое телевидение.

Максимальный размер компенсации расходов на приобретение и установку оборудования составит 6 тыс. рублей.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов прекратится в Тюменской области 15 апреля. После перехода на цифру для всех жителей региона будут доступными и бесплатными 20 федеральных каналов — "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.