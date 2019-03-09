Александр Моор: три тысячи волонтеров помогут жителям региона перейти на цифровое ТВ

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Проверить подключение к цифровому телевидению призвал жителей региона губернатор Александр Моор через социальные сети.

Обращение опубликовано на страницах главы региона "ВКонтакте", в "Инстаграме" и "Одноклассниках".

Александр Моор напомнил, что 15 апреля в Тюменской области перестанет работать аналоговое вещание.

"Обращаюсь ко всем жителям региона: проверьте, что вы и ваши близкие уже подключены к цифровому формату. Мы понимаем, что старшему поколению сделать это будет сложнее, поэтому правительство региона разработало меры поддержки. В области работают 3 тысячи волонтеров, которые помогут подключить цифровую приставку каждому, кому нужна помощь", - говорится в обращении.

Губернатор напомнил, что воспользоваться материальной помощью, чтобы купить необходимое оборудование, могут граждане - получатели адресного социального пособия; родившиеся до 31 декабря 1931 года; ветераны Великой Отечественной войны.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.