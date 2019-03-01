Тюменцам рассказали, кого коснется переход на цифровое эфирное телевидение

| Фото: РТРС в социальной сети "ВКонтакте" | Фото: РТРС в социальной сети "ВКонтакте"

Кого коснется переход на цифровое эфирное телевидение, рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Если жители России являются абонентами кабельного, спутникового или интернет-ТВ и не планируют от него отказываться, для них ничего не изменится. В первую очередь переход коснется жителей небольших населенных пунктов, чьи телевизоры могут принимать только эфирный сигнал.

Проверить, какой вид эфирного сигнала принимает телевизор, аналоговый или цифровой, можно несколькими способами. Если во время просмотра на одном из федеральных каналов рядом с логотипом есть буква "А", значит, телевизор поддерживает только аналоговый формат. Для приема "цифры" он должен поддерживать сигнал формата DVB-Т2, режим Multiple-PLP и видео MPEG-4. Информация об этом есть на инструкции к телевизору либо на коробке от него. Выпущенный до 2012 года телевизор, скорее всего, не поддерживает "цифру", а если ему более десяти лет, точно понадобится дополнительное оборудование.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.