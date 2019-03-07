Заявки на конкурс "Друзья немецкого языка" принимают до 1 апреля

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Прием заявок на конкурс "Друзья немецкого языка" продолжится до 1 апреля, сообщают организаторы.

Стартовал конкурс 3 ноября 2018 года. В нем традиционно принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся гимназий, студенты и преподаватели вузов, посетители этнокультурных центров и домов дружбы, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Число и разнообразие номинаций дает возможность каждому из участников выбрать для себя то направление, которое будет ближе ему по интересам и языковым возможностям.

За годы существования конкурса в нем приняли участие более 14 тыс. человек из 69 субъектов Российской Федерации и 7 стран.

Призовой фонд конкурса включает поездку в Германию на языковые или страноведческие семинары, участие в международных и этнокультурных лагерях, в международных обменах и стажировках, подарочные комплекты изданий на немецком языке и множество других подарков от партнеров конкурса.

Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса. По вопросам участия конкурса необходимо обращаться к координатору проекта Дарье Горбацевич по электронной почте: spar@ivdk.ru.