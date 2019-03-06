Аграрии Исетского района закупили около восьми тысяч тонн удобрений

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

7,9 тыс. тонн минеральных удобрений приобрели аграрии Исетского района в ходе подготовки к посевной кампании 2019 года. В настоящее время идет проверка семенного фонда на качество, сообщает администрация района.

В посевной кампании будут принимать участие 16 сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По предварительным подсчетам, площадь посева составит 79 тыс. га.

Для предупреждения и ликвидации возгораний за счет сил и средств товаропроизводителей создано 21 звено по предотвращению пожаров. В командах задействовано 60 человек, 40 единиц техники.

Требования о запрете разведения костров, выжигания сухой растительности на землях сельхозназначения доведены до всех предприятий.