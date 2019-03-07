Тюменский филармонический оркестр даст сольный концерт в Екатеринбурге

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла и ансамбль танца "Зори Тюмени" стали участниками концертной программы первого культурного форума Уральского федерального округа. Он состоится в Екатеринбурге с 6 по 8 июня.

Сольную программу на форуме представят тюменские музыканты и вокалисты. Музыканты выступят в Свердловской государственной филармонии, певцы – в Свердловской государственной детской филармонии.

"8 июня Тюменский филармонический оркестр также участвует в параде оркестров Уральского федерального округа, вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром и Уральским академическим филармоническим оркестром. Это очень ответственно", – подчеркнул директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Поездкой в уральскую столицу тюменские артисты завершат гастрольный тур творческого сезона.

Ирина Ромашкина