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Тюменский филармонический оркестр даст сольный концерт в Екатеринбурге

Общество, 18:43 07 марта 2019

ТКТО | Фото: ТКТО

Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла и ансамбль танца "Зори Тюмени" стали участниками концертной программы первого культурного форума Уральского федерального округа. Он состоится в Екатеринбурге с 6 по 8 июня.

Сольную программу на форуме представят тюменские музыканты и вокалисты. Музыканты выступят в Свердловской государственной филармонии, певцы – в Свердловской государственной детской филармонии.

"8 июня Тюменский филармонический оркестр также участвует в параде оркестров Уральского федерального округа, вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром и Уральским академическим филармоническим оркестром. Это очень ответственно", – подчеркнул директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Поездкой в уральскую столицу тюменские артисты завершат гастрольный тур творческого сезона.

Ирина Ромашкина

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# Андрей Чувашов , Зори Тюмени , Тюменский филармонический оркестр , форум , хоровая капелла

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