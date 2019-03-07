Сотрудницы тюменских компаний участвуют в конкурсе "Мисс IT"

Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото:

Сотрудницы известных компаний примут участие в конкурсе "Мисс IT Тюменской области-2019". Заявки поступают от девушек, реализующих проекты в сферах информационных технологий, экономики, менеджмента, инноваций, масс-медиа и других. Прием анкет на сайте www.miss72.ru завершится 22 марта.

Как сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, заявку на участие подала специалист информационно-технического отдела (аналитик It help) Sсhlumberge Мария Калякина. Она планирует презентовать жюри свою ежедневную работу, связанную с обеспечением деятельности программного обеспечения для пользователей – сотрудников компании и клиентов.

"Sсhlumberge работает в 85 странах мира и насчитывает около 100 тысяч специалистов. С нами контактируют пользователи со всего мира по огромному количеству вопросов. Я работаю с более чем тремя тысячами приложений: от геологоразведочных работ до управления добычей, а также с комплексными решениями, охватывающими весь производственный цикл - от пласта до трубопровода для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождений".

Группу компаний "ЭНКО" на конкурсе представит ведущий специалист по копирайтингу и SMM-продвижению Анастасия Яковлева. Девушка успешно реализует проекты по продвижению компании в масс-медиа. Кроме того, в ее личном инстаграм-аккаунте около 105 тыс. подписчиков.

"Мне хотелось бы презентовать свои проекты в сфере блогинга. Думаю, что это будет интересно. Я люблю людей, а они любят меня. Мои проекты связаны с видео, продвижением, монтажом контента в специальных программах и многим другим. Это сейчас актуально и востребовано", - комментирует Анастасия Яковлева.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отмечает высокую заинтересованность бизнеса в развитии IT-сферы: "В Тюменской области большое количество талантливых девушек – специалистов отрасли информационных технологий, но их проекты зачастую известны только внутри компаний. Мы предлагаем им заявить о себе на весь регион и получить отклик от профессионального жюри".

Отметим, конкурс "Мисс IT Тюменской области" проходит в восьмой раз. Его организаторами являются Торгово-промышленная палата Тюменской области, группа компаний "ТюмБит", Клуб IT-директоров тюменского региона. Финал конкурса состоится 25 апреля.