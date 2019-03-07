Молодежный интернет-квест "Мы за безопасный Интернет!" объявил победителей

| Фото: my-za-zozh-1.mozello.ru/ | Фото: my-za-zozh-1.mozello.ru/

Команда SpeaKers.net районного центра культуры и досуга Заводоуковска стала победителем областной конкурсной интернет-игры "Молодежный квест". Его итоги подвели в Тюмени 7 марта, сообщают организаторы.

Более 1 тыс. 700 человек из 206 команд региона боролись за звание лучших. В интернет-голосовании на молодежном информационном портале Тюменской области "Moi-portal.ru" представленные фото- и -видео отчеты участников набрали около 7 тыс. голосов.

По количеству набранных баллов второе место присудили волонтерскому отряду "Лидер" Щетковской школы Ярковского района, третье – команда "Школа на Московском" тюменской школы № 88.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" куратор конкурса Ксения Ивакина, в конкурсе традиционно принимают участие молодые люди старше 14 лет, школьники, студенты, коллективы организаций культуры и дополнительного образования. Команды с 1 по 28 февраля прошли три этапа.

"Первым заданием было создание сайта о здоровом образе жизни, на втором этапе – гайда, то есть инструкции по безопасному пребыванию в Интернете. На третьем этапе необходимо было придумать и запустить челлендж по этой же теме", - рассказала Ксения Ивакина.

Победители получат благодарственные письма и денежные сертификаты.

Ирина Кургузова