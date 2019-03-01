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На конкурс "ВЗДумай" поступило рекордное число заявок

Общество, 17:49 12 марта 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

443 человека из 104 населенных пунктов подали заявки на конкурс "ВЗДумай", и это в четыре раза больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

В ФабЛабе ТюмГУ завершился прием заявок для участия в финале V Всероссийского конкурса по 3Д-моделированию и 3Д-печати "ВЗДумай". Конкурсанты покажут свое мастерство 30 марта.

Больше всего заявок поступило из Тюмени, Санкт-Петербурга, Перми, Пензы и Ярославля. Открытый конкурс "ВЗДумай" проводится ежегодно на протяжении четырех лет и входит в Федеральный перечень мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи.

Главный приз конкурса – новый 3Д-принтер, с помощью которого ребята смогут создавать собственные инженерные шедевры.

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# заявки , инженеры , конкурс , моделирование , ТюмГУ , ФабЛаб

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