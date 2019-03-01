Талантливые тюменцы выступят на Дельфийских играх

| Фото: strana.ru | Фото: strana.ru

60 человек представят тюменский регион на XVIII молодежных Дельфийских играх России. Об этом корреспонденту “Тюменской линии” сообщили в региональном департаменте культуры.

Как рассказала пресс-секретарь департамента Екатерина Завражнова, региональный этап XVIII молодежных Дельфийских игр России завершился в области в феврале. По итогам в финале игр, который пройдет в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля, Тюменскую область представят 60 участников.

Конкурсанты из региона выступят в номинациях: “Фортепиано”, “Балалайка”, “Домра”, “Академическое пение”, “Сольное народное пение”, “Ансамблевое народное пение”, “Эстрадное пение”, “Народный танец”, “Театр”, “Художественное чтение”, “Фотография”, “Изобразительное искусство”, “Искусство воспитания”, “Художественные ремесла” и других.

Одним из ярких представителей делегации Тюменской области, по словам Екатерины Завражновой, станет коллектив "Юность Сибири". В январе ансамбль признали победителем чемпионата России по народным танцам в номинации "Народная стилизация". Кроме того, он обладатель бронзовой медали игр 2017 года.

Регион представит участница и воспитанница художественной школы им. А. П. Митинского Полина Выходцева. В 2017 году она также завоевала бронзовую медаль на Дельфийских играх в номинации "Изобразительное искусство".

В номинации "Визуализация и презентация научного исследования" в 2019 году от Тюменской области выступит Дарья Боликова. В 2018 году в этой же номинации она удостоилась специального приза "За высокий уровень навыков визуализации".

По результатам отбора к участию в номинации "Театр" допущено всего восемь театральных коллективов страны. В список вошел и учебный театр отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. Он представит спектакль "Пингвины на жаркое".

Инна Пахомова