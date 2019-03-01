На цифровизацию Почты России направят сорок миллиардов рублей

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 40 млрд рублей направят на цифровизацию Почты России в течение ближайших пяти лет, сообщает Почта России.

Около 15 млрд будет вложено в укрепление цифровой инфраструктуры, 10 млрд - в реализацию проектов по облачным вычислениям, обработке больших данных, в тестирование работы искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов. Еще 10-15 млрд рублей будет инвестировано в цифровизацию продуктов и услуг.

Для повышения эффективности цифровой трансформации в Почте России был создан единый центр компетенций в лице дочерней компании "Почтовые технологии". В ее штате сейчас порядка около 500 программистов и разработчиков и их число увеличится в два раза. Компания занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших доступных технологий.

О цифровизации Почты России рассказал директор компании Николай Подгузов в ходе форума по цифровой трансформации, который состоялся в рамках "Недели российского бизнеса-2019". Он подчеркнул, что этот процесс продолжается уже около двух лет и преследует несколько ключевых задач: построение цифровой платформы управления предприятием, перевод взаимодействия с клиентами в цифровые каналы, а также трансформация работы почтальонов на базе современных технологий.

"Уже видны первые результаты трансформации Почты России. Появляются новые цифровые продукты, сократилось время их разработки и внедрения. Если недавно срок разработки продуктов в Почте России составлял 15 месяцев, то сегодня мы запускаем продукты менее, чем за полгода. Благодаря такому подходу мы начали больше времени уделять обратной связи клиентов и дорабатывать продукты, исходя из нее", - отметил Николай Подгузов.