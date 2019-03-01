Победителей конкурса "Я - писатель" назвали в Заводоуковске

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Ученица 1 класса школы № 2 София Ветошкина признана победителем в своей возрастной категории конкурса рукописной книги в номинации "Я писатель", сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Всего в конкурсе участвовали более 100 школьников округа в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс проходил по двум номинациям: "Я - писатель", "Я - издатель". Наибольший интерес у ребят вызвала номинация "Я - писатель".

В номинация "Я - издатель" победу праздновали первоклассница Новозаимской школы Полина Пыжик и и 8-классник Александр Пыжик.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет в детской школе искусств Заводоуковска 30 марта.