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Победителей конкурса "Я - писатель" назвали в Заводоуковске

Общество, 16:00 15 марта 2019

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Ученица 1 класса школы № 2 София Ветошкина признана победителем в своей возрастной категории конкурса рукописной книги в номинации "Я писатель", сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Всего в конкурсе участвовали более 100 школьников округа в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс проходил по двум номинациям: "Я - писатель", "Я - издатель". Наибольший интерес у ребят вызвала номинация "Я - писатель".

В номинация "Я - издатель" победу праздновали первоклассница Новозаимской школы Полина Пыжик и и 8-классник Александр Пыжик.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет в детской школе искусств Заводоуковска 30 марта.

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# Заводоуковский городской округ , конкурс , писатели , школьники

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