XIV Всероссийский молодежный форум "Моя законотворческая инициатива" принимает заявки

| Фото: admiskitim.ru | Фото: admiskitim.ru

Прием заявок на участие в весенней сессии XIV Всероссийского молодежного форума "Моя законотворческая инициатива" завершится 26 апреля. Стать конкурсантом осенней можно до 20 сентября.

В этом году творческие состязания пройдут с 21 по 23 мая (весенняя сессия) и с 9 по 11 октября (осенняя сессия) в ДДО "Непецино".

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с конкурсной документацией на сайте http://www.nauka21.com/ или www.integraciya.org и направить в оргкомитет.

Пропаганда принципов формирования правового государства, содействие распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде, а также привлечение подрастающего поколения к государственному управлению посредством участия молодежи в законотворческой деятельности — основные цели конкурса.

Организаторы уделят внимание проектам, направленным на создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования, а также будут выявлять, отбирать и поддерживать наиболее перспективные проекты и значимые инициативы молодежи для подготовки законодательных инициатив.

Конкурс проводится при содействии федеральных органов исполнительной власти, имеющих в подчинении образовательные и научные организации, высших законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, ведущих образовательных организаций высшего образования.

Напомним, ежегодно в Российской Федерации ежегодно проводится Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива", учрежденный в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы в России.

В XIII конкурсе приняли участие 1 тыс. 258 соискателей и научных руководителей, представлявших 375 образовательных и научных организаций из 176 муниципальных образований 69 субъектов Российской Федерации.