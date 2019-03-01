Лучшего агронома области определят на олимпиаде

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

65 человек подали заявки на областную олимпиаду агрономов, которая пройдет в пос. Винзили на базе агрокластера "Пышминская долина" 22 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте АПК.

Это будет шестая олимпиада, и в ней, как заметили организаторы, принимает участие стабильное количество специалистов растениеводства.

Задания для участников олимпиады разработали сотрудники ГАУ Северного Зауралья, Московского института сельского хозяйства Северного Зауралья. Вопросы в виде теста будут касаться технологии полеводства, охраны труда и новшеств в науке.

В жюри агрономической олимпиады вошли ученые, специалисты департамента, Россельхозцентра и, традиционно, как отметили в департаменте, победитель олимпиады прошлого года.

Лучших агрономов Тюменской области выберут по номинациям "Победитель олимпиады", "Лауреат олимпиады" и "Самый молодой участник олимпиады". Для них подготовлены специальные кубки и ценные подарки.

Анжела Лебедева