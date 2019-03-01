Триста работников "Транснефть-Сибири" вышли на старты корпоративной спартакиады

Фото: АО «Транснефть – Сибирь» Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

14 команд общей численностью около 300 человек из всех подразделений АО "Транснефть-Сибирь" приняли участие в корпоративной спартакиаде, которая состоялась в санатории "Хвойный" (г. Тюмень) 16-17 марта.

Работники соревновались в личном и командном зачетах в лыжной гонке, лыжной эстафете, волейболе, настольном теннисе, дартсе.

В результате суммирования очков по всем зачетным видам дисциплин первое место было присуждено команде Урайского управления магистральных нефтепроводов, на втором месте – сборная Уренгойского управления, третье – у команды Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Акционерное общество поддерживает стремление своих работников и членов их семей к активному и здоровому образу жизни, традиционно создает условия для занятий спортом.

Результаты корпоративной спартакиады среди работников АО "Транснефть- Сибирь":

Общий зачет:

1 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

2 место – Уренгойское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Тобольское управление магистральных нефтепроводов

Волейбол:

1 место – Аппарат управления АО "Транснефть-Сибирь"

2 место – Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

Лыжная гонка:

1 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

2 место – Сургутское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов

Лыжная эстафета:

1 место – Сургутское управление магистральных нефтепроводов

2 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов

Настольный теннис:

1 место – Тюменский ремонтно-механический завод

2 место –Тобольское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Урайское управление магистральных нефтепроводов

Дартс:

1 место – Тюменский ремонтно-механический завод

2 место – Уренгойское управление магистральных нефтепроводов

3 место – Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж