О правилах приема ребенка в детский сад расскажут по горячей линии

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О правилах прием ребенка в детские сады Тюмени расскажут по телефону горячей линии 21 марта с 14 до 17 часов, сообщает городской департамент образования.

Задать вопросы о процедуре зачисления дошкольников в детские сады можно по телефону 45-35-83.

Отметим, большая часть юных тюменцев 2016 года рождения уже получила направления в муниципальные детские сады. Специалисты заключают договора с родителями и формируют группы, которые начнут работу в дошкольных учреждениях с 1 сентября 2019 года. В первую очередь места получают малыши льготных категорий, следующие в очереди те, кто относятся к детским садам по прописке. Затем начнется прием горожан, не имеющих регистрации по микроучастку выбранного учреждения.