Команда Ярковского района вошла в сотню участников федерального проекта "Пространство развития"

| Фото: Любови Поляковой | Фото: Любови Поляковой

Методика "Единые дни профилактики - навигатор успеха" поможет подросткам сориентироваться в жизни, уверены разработчики Ярковского района Тюменской области. Они прошли основной этап федерального проекта по вовлечению молодежи в социальное развитие территорий малых городов и поселений "Пространство развития".

Тюменскую область в федеральном проекте представляют жители Ярковского района: Владислав Безус, Полина Невоструева, Евгения Ульянова, Виктор Мамедов и Гульфия Калашникова. Руководитель команды, заместитель главы Ярковского района по социальным вопросам Любовь Полякова считает, что федеральный проект даст возможность получить новые знания и ресурсы.

"Мы решили поучаствовать, потому что есть планы разработать и применить методику работы с трудными детьми. Есть форма, которую мы уже начали выполнять", - поясняет Любовь Полякова.

Разработчики проекта "Единые дни профилактики - навигатор успеха" проводят тренинги, организуют досуг и занятость детей. Посещение сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств позволит некоторым школьникам сориентироваться в профессии, добавляют они.

| Фото: Любови Поляковой | Фото: Любови Поляковой

Организатор проекта "Пространство развития" – Российский Союз Молодежи (РСМ). Цель проекта – выявление и подготовка проектных команд для реализации социальных проектов в малых городах и поселениях страны. В 2019 году проект реализуется с использованием долгосрочного гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В конкурсном отборе участвовало 480 команд из 78 регионов. В проект прошли 100 лучших команд, представляющих 90 муниципальных образований из 43 субъектов России. В число лучших вошла и команда Ярковского района. Они приглашены на окружную школу, которая пройдет в Югре с 13 по 17 июня 2019 года.

"Мы прошли видеособеседование, выполнили задания. После заочной части мы направляем команду в Югру, а осенью будет всероссийский сбор в Москве или в Санкт-Петербурге", - отметила Любовь Полякова.

На школе участников ждет комплексная образовательная программа. Они узнают основы социального проектирования, поиска финансирования, обучатся проектному менеджменту и основам работы в команде. Занятия с ними проведут представители Ассоциации тренеров РСМ.

По итогам окружной школы команда Ярковского района подготовит социальный проект, который реализует до октября 2019 года на территории муниципального образования.

| Фото: Любови Поляковой | Фото: Любови Поляковой

Ирина Ромашкина