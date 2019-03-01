Наталья Огородникова представит "Мир кукол"

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Открытие выставки "Мир кукол" мастера и коллекционера Натальи Огородниковой начнется в Семейном музейном центре "Камелек" 22 марта в 15 часов, сообщает Тобольский музей-заповедник.

На выставке, приуроченной к Международному дню кукольника, вниманию посетителей будет представлено 56 кукол российского и зарубежного производства второй половины XX века, а также авторских народных кукол, каждая из которых имеет свой характер и неповторимые черты.

Художник-прикладник Наталья Огородникова является постоянным участником выставок и мастер-классов, с куклами работает с 2000 года. Возрождая забытое ремесло, создает неповторимые авторские произведения и профессионально реставрирует сокровища из мира детства.

Ознакомиться с выставкой можно до 22 апреля по адресу: Тобольск, Красная площадь 1, стр.4, СМЦ "Камелек". Телефон для справок: 8 (3456) 22-37-13.