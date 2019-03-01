Обогащенный йодом и селеном кефир появился в тюменских магазинах

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Однопроцентный кефир, обогащенный йодом и селеном, от местного производителя поступил на прилавки тюменских магазинов. Новый вид продукции выпускает молочный завод "Абсолют", сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В департаменте отмечают, организм усваивает кефир в три раза быстрее, чем молоко. Этот кисломолочный продукт прекрасно стимулирует пищеварение, благодаря чему другая пища усваивается намного быстрее. А кефир, обогащенный йодом и селеном, — еще и продукт профилактического действия, обладающий высоким оздоровительным эффектом и уникальными, защищающими здоровье свойствами.

Кроме того, предприятие выпустило шоколадное молоко. Какао вещества улучшают память, активизируют активность мозговых центров, тонизируют, повышают настроение и дарят заряд бодрости на целый день. Производители уверены, что продукт станет особенно популярным среди детей, которые смогут получить все необходимые питательные вещества, употребив его.