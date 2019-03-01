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На Туре дежурят патрули - на лед выходить опасно

Общество, 15:49 22 марта 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам патрулируют Туру с 19 марта - от моста на ул. Мельникайте и до понтонной переправы на Лесобазе выходить на лед уже опасно, сообщает МЧС по Тюменской области.

В центре внимания инспекторов ГИМС – владельцы маломерных судов: патрульные группы выявляют нарушения при эксплуатации, проверяют наличие удостоверения на право управления, особое внимание уделяется наличию спасательных жилетов.

"Сейчас на Туре те, кто еще продолжает подледный лов, и те, кто стоит на берегу со спиннингами, и те, кто вышел на лодках, - отметил руководитель патрульной группы ГИМС Олег Первунецких. - Опасность подстерегает всех рыбаков. В лодках обязательно должны быть спасательные жилеты. За их отсутствие штраф: он небольшой, хотя и стоимость обычного жилета вполне по карману рядовому рыболову".

Спасатели проводят с рыбаками разъяснительные беседы о правилах поведения на воде и оказания первой помощи.

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# безопасность , ГИМС , Тура

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