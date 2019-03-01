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Высоту орбиты МКС увеличат для приема грузовика

Общество, 16:01 23 марта 2019

Пресс-служба Роскосмоса | Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра для приема грузовика "Прогресс", с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс МС-10" с целью обеспечения приема следующего грузовика, сообщает "РИА Новости".

Средняя высота орбиты станции составит 409,4 километра.

По его словам, маневр будет выполняться с целью формирования баллистических условий для запуска "Прогресса МС-11".

Старт корабля "Прогресс МС-11" с грузами для МКС с космодрома Байконур заппланирован на 4 апреля. Этот корабль вторым среди "Прогрессов" доберется до станции за 3 часа (первым это сделал "Прогресс МС-09" в июле 2018 года).

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 26 февраля. С использованием двигателей корабля "Прогресс МС-10" высота орбиты станции была увеличена на 1,6 километра.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук и канадца Давида Сен-Жака.

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# космос , МКС

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