Лучший проект озеленения пришкольного участка выберут в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства Тюмени совместно с областным общественным детским движением "ЧИР" с 25 марта по 26 апреля.

К участию приглашаются инициативные группы школьников и организации дополнительного образования, возраст участников которых - от 12 до 17 лет.

Конкурсантам необходимо направить заявку и краткое описание проекта.

Документы с пометкой "На конкурс" необходимо направить в электронном виде по адресу tooddchir@yandex.ru до 19 апреля. Количество участников в разработке проекта не более 10 человек, в реализации количество участников не ограниченно.

Жюри оценит работы по пятибалльной шкале по следующим критериям:

- соответствие условиям конкурса;

- художественность, оригинальность идеи и творческий подход при реализации проекта;

- информативность;

- практическая направленность проекта.

Награждение победителей пройдет 26 апреля.