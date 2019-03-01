  • 26 марта 201926.03.2019вторник
  • USD64,4993
    EUR72,9229
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер южный

Лучший проект озеленения пришкольного участка выберут в Тюмени

Общество, 17:00 26 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства Тюмени совместно с областным общественным детским движением "ЧИР" с 25 марта по 26 апреля.

К участию приглашаются инициативные группы школьников и организации дополнительного образования, возраст участников которых - от 12 до 17 лет.

Конкурсантам необходимо направить заявку и краткое описание проекта.

Документы с пометкой "На конкурс" необходимо направить в электронном виде по адресу tooddchir@yandex.ru до 19 апреля. Количество участников в разработке проекта не более 10 человек, в реализации количество участников не ограниченно.

Жюри оценит работы по пятибалльной шкале по следующим критериям:

- соответствие условиям конкурса;

- художественность, оригинальность идеи и творческий подход при реализации проекта;

- информативность;

- практическая направленность проекта.

Награждение победителей пройдет 26 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , озеленение , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 26.03.2019Песни из любимых мультфильмов исполнит духовой оркестр в Доме "Борки"
17:32 26.03.2019Бабушки особого назначения расскажут рыбакам об опасностях подледной ловли
17:21 26.03.2019Поэт Виталий Огородников поделится творческими планами на встрече с тюменцами
17:10 26.03.2019Жители Муравленко готовы софинансировать общественно полезные проекты