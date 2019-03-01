Лучший проект озеленения пришкольного участка выберут в Тюмени
Конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства Тюмени совместно с областным общественным детским движением "ЧИР" с 25 марта по 26 апреля.
К участию приглашаются инициативные группы школьников и организации дополнительного образования, возраст участников которых - от 12 до 17 лет.
Конкурсантам необходимо направить заявку и краткое описание проекта.
Документы с пометкой "На конкурс" необходимо направить в электронном виде по адресу tooddchir@yandex.ru до 19 апреля. Количество участников в разработке проекта не более 10 человек, в реализации количество участников не ограниченно.
Жюри оценит работы по пятибалльной шкале по следующим критериям:
- соответствие условиям конкурса;
- художественность, оригинальность идеи и творческий подход при реализации проекта;
- информативность;
- практическая направленность проекта.
Награждение победителей пройдет 26 апреля.