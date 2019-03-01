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В Тюменской области и Югре ожидается мокрый снег с дождем

Общество, 18:38 26 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег с дождем и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе 27 марта. Водителей просят быть внимательными и осторожными при выезде на трассы, сообщает Уралуправтодор.

Автолюбители, выбирая скорость движения, должны учитывать не только существующие ограничения скоростного режима на данном участке, но и погодные и дорожные условия, чтобы при возникновении опасности вовремя принять необходимые меры. Снижать скорость следует и вблизи пешеходных переходов.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному бесплатному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора 8-800-200-63-06.

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# дождь , снег , Уралуправтодор

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