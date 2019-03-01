Выставка-конкурс рисунков юных акварелистов откроется в Тюмени

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Выставка-конкурс работ юных художников "Я рисую акварелью" откроется в художественной школе им. А. П. Митинского в Тюмени 28 марта, сообщают организаторы.

В ней примут участие воспитанники школ Тюмени, Кургана, Нового Уренгоя, Тобольска, Ишима, Сургута, Новосибирска, Костромы. От каждой школы для выставки отобрали 20 наиболее ярких работ, остальные представленные на конкурс рисунки жюри будет оценивать во время работы в залах места проведения.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" куратор проекта Александр Васильев, конкурс проходит в четырех возрастных категориях среди ребят от 8 до 18 лет по пяти номинациям: "Портрет", "Пейзаж", "Натюрморт", "Жанровая композиция" и "Акварель вне жанра".

"Председателем жюри будет народный художник России Герман Травников из Кургана, экспертами выступят заслуженные художники РФ Игорь Санин из Омска и Игорь Щетинин из Тюмени. После открытия они и другие акварелисты проведут мастер-классы. Все участники, преподаватели смогут увидеть, как работают мастера", - рассказал Александр Васильев.

По его словам, выставка пройдет в регионе во второй раз, организовали ее в 2017 году для того, чтобы юные художники могли лучше ознакомиться с этой по сложной техникой рисования, поднять свой уровень, а художественные школы могли обменяться опытом работы.

По итогам конкурса будет присуждено Гран-при, определены лауреаты и дипломанты трех степеней. Саму выставку жители и гости города смогут посетить в стенах школы им. А. П. Митинского (ул. 50 лет Октября, 39/4) в течение двух месяцев.

"Опыт показывает, что участники присылают много интересных, достойных, талантливых рисунков и в будущем хотелось бы собрать музей детской акварели в Тюмени", - поделился куратор выставки-конкурса Александр Васильев.

Ирина Кургузова