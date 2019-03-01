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Пронзительную книгу презентуют в Тюмени

Общество, 12:35 27 марта 2019

ozon.ru | Фото: ozon.ru

Презентация книги-мемориала "АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских дулагов, вспоминают", состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 29 марта, начало в 12 часов.

Издание посвящено памяти героических защитников Родины, в 1941-1942 годах вставших на пути рвавшихся к Москве немецких захватчиков, сообщает пресс-служба библиотеки. В окружениях и тяжелых боях под Вязьмой и Ельней, Ржевом и Сычевкой многие из них попали в плен и погибли в нечеловеческих условиях немецкого пересыльного лагеря "Дулага-184" и других лагерей смерти в Вязьме.

В начальный период Великой Отечественной войны в фашистской неволе оказалось около 3 млн командиров и бойцов Красной Армии. В презентации книги планируется участие 20 родственников упоминаемых в ней узников лагерей из Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Алтайского края.

Исследовательская группа, состоящая из участников организации "Народная память о защитниках Отечества", оргкомитета "Вяземский мемориал", поисковиков-добровольцев, с 2008 года собирала материал о лагере смерти "Дулаг-184". Итогом десятилетнего труда стала книга-мемориал "Ад-184". В ней собраны и приведены списки 5 тыс. 430 военнопленных и мирных граждан, в том числе, тюменцев.

Соавторами книги-мемориала выступили президент МАОПО "Народная память о защитниках Отечества" Евгения Иванова (Москва) и поисковик Ирина Яркова (Тюмень).

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# Великая Отечественная война , Память Победы , Тюменская областная научная библиотека

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