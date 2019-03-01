Фестиваль Wellness Beauty Fest соберет в Тюмени массажистов, парильщиков и косметологов

Фото группы WELLNESS BEAUTY FEST - 2019 "ВКонтакте" Фото группы WELLNESS BEAUTY FEST - 2019 "ВКонтакте"

VI Международный фестиваль специалистов индустрии красоты и здоровья Wellness Beauty Fest пройдет на площадке Выставочного центра "Тюменская ярмарка" 17-19 апреля 2019 года.

В рамках фестиваля мастера различных направлений сферы красоты и здоровья проявят свое профессиональное мастерство. В частности, состоятся региональные отборочные туры чемпионатов среди массажистов, косметологов, чемпионат по депиляции, по сухому парению, по эстетике лица и тела, парикмахерскому искусству и другим номинациям.

Участниками фестиваля станут руководители и специалисты ведущих предприятий индустрии красоты и здоровья Тюменского региона, а также соседних регионов Урала и Сибири. Главная цель мероприятия - повышение профессионального уровня специалистов, улучшение качества услуг в индустрии красоты и здоровья, продвижение новых технологических решений в SPA, обмен опытом с коллегами, повышение уровня информирования населения в области красоты и оздоровления, повышение престижа профессиональной деятельности в индустрии.

Организаторами фестиваля выступает "Западно-Сибирский центр массажных технологий" и АНО "7 ключей к здоровью".

"Мероприятие за последние 6 лет добилось значительных успехов в продвижении фестиваля, привлечению участников и пропаганде заботы о здоровье. Фестиваль заслужил признание одного из важнейших событий в индустрии СПА и Wellness Тюменского региона у российских и международных экспертов", - отмечает главный организатор и директор Западно-Сибирского центра массажных технологий Елена Абибок.

За 6 лет в фестивале приняли участие около 1 тыс. специалистов и мастеров.

Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте. Телефоны для справок: +7 (902) 818-07-00, +7 (3452) 54-75-72