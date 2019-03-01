Юбилей прибытия первого пассажирского поезда отметят в Тобольске

| Фото: СвЖД | Фото: СвЖД

Торжество в честь 50-летия со дня прибытия на станцию Тобольск первого пассажирского поезда пройдет 29 марта. Главными героями праздника станут транспортные строители и железнодорожники, участвовавшие в возведении и эксплуатации железной дороги Тюмень – Тобольск, сообщает пресс-служба СвЖД.

Свердловская железная дорога организовала для ветеранов поездку в Тобольск на поезде "Императорский маршрут". Для них проведут специальную экскурсию по станции и вокзалу, покажут, как изменились возведенные ими объекты и железнодорожный транспорт в целом. Также почетные гости посетят главную историко-культурную достопримечательность города – Тобольский кремль.

Первый пассажирский поезд прибыл на станцию Тобольск 29 марта 1969 года. Состав проследовал по построенной железнодорожной линии Тюмень – Тобольск, возведенной на первом этапе строительства магистрали Тюмень – Новый Уренгой. Новая линия дала импульс развитию тобольского нефтехимического комплекса и освоению нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

В наши дни Тобольск – одна из ключевых станций СвЖД. Она не только играет важную роль в перевозках нефтехимической продукции, но и обеспечивает реализацию туристического потенциала старинного сибирского города и области в целом. В рамках масштабной реконструкции станции, проведенной в 2014-2018 годах, обновлено путевое хозяйство, системы автоматики, телемеханики, энергоснабжения, модернизирована пассажирская инфраструктура, отремонтирован вокзальный комплекс. Завершаются работы по возведению современного надземного перехода. В 2018 году со станции Тобольск отгружено около 7,2 млн тонн грузов, отправлено более 250 тыс. пассажиров.