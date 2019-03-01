Реализацию двухсот наказов избирателей контролируют депутаты Тюменской городской думы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

О создании нового механизма работы с наказами избирателей заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный по итогам заседания, на котором депутаты рассмотрели требование прокурора и проголосовали за приостановку действия документа "О положении о наказах избирателей, данных депутатам Тюменской городской думы" от 2007 года.

"Мы отложили окончательное утверждение наказов избирателей, не останавливая работу над ними, - сообщил Евгений Заболотный. - Необходимо отработать новые механизмы работы над вновь поступающими наказами, этим займется рабочая группа из числа депутатов. Мы скорректируем документ по представлению прокуратуры, это техническая работа, которая проводится на каждом заседании для приведения в соответствие с областным и федеральным законодательством".

Председатель гордумы отметил, что депутаты получили 745 наказов избирателей и контролируют реализацию более 200 из них. Глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что наказы направлены в администрацию города для получения заключения о наличии средств для их финансирования.

"Определено, относится ли тот или иной наказ к полномочиям администрации, включен ли он в план работы на ближайшие годы, здесь идет речь о наличии бюджетного финансирования на период до 2021 года. Мы также определили вектор реализации того или иного наказа, поступившего депутатам", - уточнил глава города.

Татьяна Ковалева