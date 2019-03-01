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Лучшего повара детского питания определили в Заводоуковске

Общество, 12:42 29 марта 2019

https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Повар школы № 2 Алена Терещенко заняла первое место в номинации "Лучший повар общеобразовательного учреждения" по итогам конкурса среди поваров детского питания, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Конкурс профессионального мастерства прошел в Комсомольской школе 26 марта. В нем приняли участие 16 поваров из детских садов и школ округа.

Конкурсанты преодолели три конкурсных испытания: выполнили тест на знание санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях; приготовили конкурсное блюдо и представили его жюри.

Участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли представители территориального отделения Роспотребнадзора, Заводоуковского агропромышленного техникума, сферы общественного питания Заводоуковского городского округа, комитета образования и родительской общественности.

В соответствии с решением конкурсной комиссии первое место в номинации "Лучший повар общеобразовательного учреждения" заняла Алена Терещенко, повар школы № 2, стаж ее работы составляет 20 лет.

В номинации "Лучший повар дошкольного учреждения" победу одержала повар детского сада "Березка" Людмила Печерина.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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# детское питание , Заводоуковский городской округ , конкурс , повара

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