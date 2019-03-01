Тюменская область имеет возможность стать заметным экспортером торфа и продуктов на его основе

| Фото: тюмень-органика.рф | Фото: тюмень-органика.рф

Добычу агрохимического сырья в Тюменской области сдерживает отсутствие активности предприятий по выходу на межрегиональные и международные рынки.

Такое заявление на "Форуме недропользователей-2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья" сделал начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

Тюменская область, по оценке специалистов, входит в тройку крупнейших по запасам торфа областей России, уступая лишь Томской и Вологодской областям. В регионе сосредоточено 10 % от всего объема запасов торфа страны, его балансовые запасы составляют 2 млрд тонн. Ресурсы Тюменской области по сапропелю оцениваются более чем в 500 млн кубических метров.

"Мы могли бы добывать любые объемы - вплоть до миллиона тонн, - подчеркнул Антон Климович. - Очевидно, что если бы был спрос, то для нас не составило бы труда закупить необходимое оборудование, лицензии и начать добывать этот ресурс. Нам необходимо научиться продавать готовую продукцию - в этом узкое место и ограничение индустрии".

Ряд международных исследований, отметил Антон Климович, показывает, что до 2024 года рынок органических удобрений в мире удвоится, а ресурс их не так велик.

"При рациональном походе у нас есть вполне реальные шансы выйти на международные рынки с продуктами высокого передела на основе торфа и сапропеля, - уверен он. - Разумеется, речь идет только о глубоко переработанной продукции".

Заместитель директора, начальник управления торфяного проектирования проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия "НИИ Белгипротопгаз" (Республика Беларусь) Алексей Осипов рассказал участникам форума, что в их стране, где добыча и переработка торфа - одна из стратегически важных отраслей, на его основе производится более 50 наименований продукции.

"Основными являются топливные брикеты, красители, сорбенты, ингибиторы, лечебные грязи, наполнители пластмассы, реагенты, торфяной воск, активные угли, гуминовые препараты, лекарственные препараты, органические удобрения", - пояснил он.

Россия, по оценке белорусского коллеги, имеет все шансы стать центром добычи торфа в мире.

"Европа объявила торф невозобновляемым ресурсом и постепенно сворачивает его добычу, - сообщил Алексей Осипов. - Россия - единственная страна, где неограниченные ресурсы торфа. Здесь можно без всяких проблем добывать не менее 20 миллионов тонн торфа в год".

А спрос на торф и продукцию на его основе, по заключению белорусского НИИ, будет расти, особенно на азиатских рынках.

"Эти рынки практически безграничные, - заявил он. - К 2028 году объемы потребления торфа в Китае могут увеличиться кратно - с нынешних пяти миллионов кубометров до 10 миллионов. Очень большие потребности в Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии".

Борис Олейник