Тюменцы могут получить призы за кроссворды и игры на тему энергосбережения

Тюменская областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой при поддержке ПАО "Фортум" объявила о старте двух творческих конкурсов на тему "Энергосбережение и я": конкурс кроссвордов и конкурс игр. Прием работ стартовал 28 марта и продлится до 10 апреля, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

К участию в конкурсе кроссвордов приглашаются школьники 8-11 классов, а также студенты высших и средних специальных учебных учреждений. Участникам необходимо составить кроссворды не менее чем из 20 слов и представить его в двух экземплярах: первый – пустой кроссворд с вопросами, второй – заполненный ответами.

Слова-ответы, в том числе имена собственные, должны быть в единственном числе и в именительном падеже.

Конкурсные работы принимаются в формате doc (Microsoft Word) в личные сообщения сообщества ОСШОР Л.Н. Носковой, по электронной почте oshorkonkurs@gmail.com или по адресу: Тюмень, ул. Советская, 19, каб.111. Необходимо указать Ф.И.О. и возраст участника, его контактный телефон, а также Ф.И.О. и контактный телефон одного из родителей (для участников младше 18 лет).

В конкурсе разработчиков игр, связанных с энергосбережение, могут участвовать все желающие семьи, которые могут разработать идею любого вида игры – развивающей, психологической, настольной, подвижной и другой. Работу нужно оформить в формате презентации "Microsoft Power Point": описать правила игры, ее уникальность, целевую аудиторию и любую другую информацию, связанную с игрой. Работы принимаются по тем же контактным данным, что и кроссворды.

Добавим, что всем участникам также нужно подписаться на страничку ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте. От одного участника допускается одна работа, она не должна быть ранее опубликованной в Интернете. Итоги конкурса объявят в группе 10 апреля 2019 года.

Подробнее ознакомиться с условиями участия и требованиями к работам можно в Положениях о конкурсах.