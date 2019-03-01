  • 31 марта 201931.03.2019воскресенье
  • USD64,7347
    EUR72,7230
  • В Тюмени 1..3 С 8 м/с ветер юго-западный

Депутаты Тюменской городской думы утвердили отчет Счетной палаты

Общество, 11:02 31 марта 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Оживленную дискуссию вызвал отчет Счетной палаты о результатах контрольных мероприятий по исполнению бюджета 2018 года среди депутатов Тюменской городской думы на заседании 28 марта. По итогам контрольных мероприятий сумма нарушений превысила 53 млн рублей. Они связаны с нарушениями законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, неправомерным использованием бюджетных средств, нарушением законодательства о закупках.

"Выявленные нарушения характеризуют качество работы исполнительной власти с бюджетом. Среди нарушений - те, которыми потом занимаются следственные органы, и те, что вызваны некомпетентностью людей. Счетная палата создает четкую базу для работы над ними для администрации Тюмени и депутатского корпуса", - сказала председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко.

Депутаты высказали ряд предложений. Отметив, что многие нарушения были неумышленными и в ряде случаев вызваны недостаточной квалификацией сотрудников, парламентарии рекомендовали чаще проводить обучающие мероприятия и информировать об изменениях в законодательстве. Прозвучали предложения о необходимости принимать кадровые решения и усилить ответственность исполнителей.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская гордума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 31.03.2019Начался набор наставников для участников конкурса "Моя идея"
13:22 31.03.2019Учитель муллашинской школы - в числе победителей всероссийского конкурса
13:12 31.03.2019Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж
12:34 31.03.2019Школьники Тобольского района осваивают робототехнику по уникальной методике