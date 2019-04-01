Тюменские бизнесмены примут участие в трех бизнес-миссиях

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Тюменские бизнесмены примут участие в трех бизнес-миссиях в Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край и Республика Татарстан в апреле, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

10 – 11 апреля состоится бизнес-миссия тюменский компаний, предлагающих широкий перечень оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли в Сургут и Мегион. Запланированы встречи с такими компаниями, как ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "Газпром трансгаз Сургут", НГДУ "Быстринскнефть", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

17 – 18 апреля планируется бизнес-миссия в Пермь. Направленность деловой поездки –многоотраслевая, будет организован круглый стол компаний Тюменской области и их потенциальных контрагентов Пермского края.

24 – 26 апреля пройдет бизнес-миссия компаний Тюменской области в Казань и Альметьевск. Бизнесу будет предоставлена возможность презентовать выпускаемую продукцию и оказываемые услуги, а также обсудить перспективы работы с представителями компаний Республики Татарстан.

"Для каждого участника деловой поездки составляется индивидуальная программа визита по каждой бизнес-миссии, составлен список приглашенных компаний - потенциальных заказчиков, структурных подразделений", подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдулин.

Состав участников бизнес-миссий формируется. За подробной информацией необходимо обращаться в Центр внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области, телефоны: +7 (982)-912-82-73, 689-359, электронная почта: tpp-to@mail.ru.