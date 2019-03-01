Тюменцы встретятся с поэтессой Маргаритой Чекуновой

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

Встреча с молодой поэтессой Маргаритой Чекуновой начнется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) 30 марта в 15 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Маргарита Чекунова окончила ТюмГУ, имеет музыкальное образование. Она – журналист, автор и режиссер исторического фильма "Две тысячи верст до Иппокрены", автор трех поэтических сборников: "Мое разноцветное детство", "Да не собьется музыка стиха!" и "Воздушный змей". По итогам совещания молодых писателей, которое проходило в Химках в феврале 2019 года, поэтессу приняли в ряды Союза писателей России.

Литературное творчество Чекуновой известно за пределами Тюменской области. Ее стихи публикуют в федеральных литературных журналах и газетах. Маргарита Чекунова является обладательницей диплома лауреата международного конкурса "Созвездие талантов" в номинации "Поэзия" и награды "Звезда имени академика Д.С. Лихачева". Поэтесса стала лауреатом премии "Молодой поэт" в Санкт-Петербурге.

Гостей встречи "За воздушным змеем" ожидают новые стихи о юности, о поиске жизненных смыслов и о любви. Любители поэзии смогут задать Маргарите Чекуновой вопросы, узнать о дальнейших планах. Вход свободный.