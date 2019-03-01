Самая дорогая картина в мире пропала

| Фото: lenta.ru | Фото: lenta.ru

Сотрудники Лувра Абу-Даби в ОАЭ не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" — самое дорогое произведение искусства в истории. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times (NYT), сообщает Лента.ру.

О местонахождении работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

Картину должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре 2018 года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

"Спаситель мира" ушел с молотка в ноябре 2017 года за 400 млн долларов. Итоговая сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 450,3 млн. Покупателем, как писала NYT, выступил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем полотна являлся российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.