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Самая дорогая картина в мире пропала

Происшествия, 16:45 31 марта 2019

lenta.ru | Фото: lenta.ru

Сотрудники Лувра Абу-Даби в ОАЭ не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" — самое дорогое произведение искусства в истории. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times (NYT), сообщает Лента.ру.

О местонахождении работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

Картину должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре 2018 года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

"Спаситель мира" ушел с молотка в ноябре 2017 года за 400 млн долларов. Итоговая сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила 450,3 млн. Покупателем, как писала NYT, выступил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем полотна являлся российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

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