Тюменские волейболистки стали лидерами всероссийского турнира

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Команда "Тюмень-1" признана лидером Всероссийского турнира по волейболу среди девочек 2008-2010 г. р. "Весенняя капель", сообщает региональная федерация волейбола.

Участниками турнира стали восемь коллективов из городов УФО, Новосибирской области. По оценке судей, хозяйки площадки показали блестящую игру.

Подопечные тренера ДЮСШ № 1 Натальи Молодкиной заняли два первых места. Чемпионом соревнований стала сборная "Тюмень-1". На второй позиции расположилась дружина "Тюмень-2". Тройку призеров замкнули новосибирские волейболистки.

Федерация волейбола Тюменской области по итогам турнира вручила индивидуальные призы. У чемпионов была отмечена Надежда Петрова. В составе серебряного коллектива награды получили Валерия Коба и Екатерина Бизина.