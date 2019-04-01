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Тюменские волейболистки стали лидерами всероссийского турнира

Спорт, 10:41 01 апреля 2019

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Команда "Тюмень-1" признана лидером Всероссийского турнира по волейболу среди девочек 2008-2010 г. р. "Весенняя капель", сообщает региональная федерация волейбола.

Участниками турнира стали восемь коллективов из городов УФО, Новосибирской области. По оценке судей, хозяйки площадки показали блестящую игру.

Подопечные тренера ДЮСШ № 1 Натальи Молодкиной заняли два первых места. Чемпионом соревнований стала сборная "Тюмень-1". На второй позиции расположилась дружина "Тюмень-2". Тройку призеров замкнули новосибирские волейболистки.

Федерация волейбола Тюменской области по итогам турнира вручила индивидуальные призы. У чемпионов была отмечена Надежда Петрова. В составе серебряного коллектива награды получили Валерия Коба и Екатерина Бизина.

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# волейбол , турнир , федерация волейбола Тюменской области

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