1 апреля: о туземцах, журиках, исполненном исполнении и обезмячивании

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

"Спасатели в очередной раз напоминают взрослым и детям, что нельзя оставлять непотушенные сигареты", - написали как-то в пресс-релизе в ГУ МЧС России по Тюменской области. Конечно, из лучших побуждений и желания предотвратить ЧП.

1 апреля мы публикуем Топ забавных фраз, сказанных медийными личностями, написанных пресс-службами нашего региона и нами, журналистами, конечно. Да не в обиду, а потому что День смеха, товарищи.

Первые места безоговорочно занимают депутаты городской и областной дум.

1. "Я бы посоветовал девушкам после окончания школы получить высшее образование и сразу выходить замуж, чтобы рожать детей!".

2. "По демографии Тюменская область входит в число тех 11 регионов, где достигается уровень простого воспроизводства населения".

3. "Тюменский регион очень плотный - это хорошо для развития бизнеса, потому что благодаря этому все предприниматели, да и люди, друг друга хорошо знают".

4. "Даже вдоль федеральной трассы в направлении Тобольска стоят аварийные деревья".

5. "Ну и как председателю целовальной комиссии Тюменской областной думы позвольте вас поцеловать!".

6. "Главным носителям внутреннего валового продукта сегодня является человек труда".

7. "Мы же политики не может чего-нибудь не сказать... Нас же хлебом не корми - дай что-нибудь сказать".

8. "Принять роды у коров у ветеринаров, состряпать булочки у кондитеров".

9. "В 2019 году будет введена школа в створе улиц Бориса Янтарного и Житкова".

10. "Вы думаете, что кладбище - спокойное место, где тихо и ничего не происходит? Да здесь с апреля по июль событий больше, чем в городе".

К слову о кладбищах, однажды пресс-тур для журналистов города начался с фразы: "Ну что, пора вести журиков к жмурикам?".

Спасатели ежегодно летом напоминают: безвинный тополиный пух может быть опасен.

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ГИБДД:

- ГИБДД рекомендует должникам нарушителям ПДД оплатить штрафы, чтобы не быть должниками.

- Старт кампании 28.06.2017 г. дадут известные в Тюмени люди: лидеры молодежных субкультур, автогонщики, врачи скорой помощи и наркологи, велосипедисты и байкеры.

- Попадал под опал.

ФССП:

- По факту полной оплаты задолженности и исполнительского сбора исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Горожане:

- Ну как я могу пропустить открытие сезона, если помимо эстетического наслаждения я каждый раз испытываю эстетический оргазм?! (о симфоническом оркестре).

- Кардиостимуляторы - гаджеты для сердца.

- В конце спектакля на сцену поднимется живой струнный квартет Тюменского симфонического оркестра.

Из выступления перед студентами MediaСети о спикерах: "У нас получилось дать вам доступ к телу…".

"Я надеюсь, что этот дом даст вам возможность дальше жить, растить детей, любить", - глава одного из администраций районов на вручении ключей.

Обезмячивая соперников - об игре ФК "Тюмень".

"В турнире примут участие команды из четырех стран, около 70 городов. Точно не помню, врать не буду - это прерогатива судей...", - из речи организатора фестиваля киберспорта.

Представьте воина – рослого плечистого парня, одетого, обутого, вооруженного Тюменью- ...связь времен и поколений должна помогать в повышении правовой грамотности молодежи!

Собственно, и мы грешны. "Тюменская линия":

- Туземцы крымского полуострова.

- Захоронения в городе идут достаточно динамично. На остальных секторах Червишевского кладбища захоронения будут производиться в плановом режиме.

- По традиции в этот день принято уделять знаки внимания своим вторым половинкам.

- В Ишиме завершился очередной сезон "Здравого смысла".

- В завершение фестиваля планируются торжественные "похороны знатного руса".

С 1 апреля всех! Веселого и доброго дня.

Редакция