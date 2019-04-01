1 апреля: о туземцах, журиках, исполненном исполнении и обезмячивании
"Спасатели в очередной раз напоминают взрослым и детям, что нельзя оставлять непотушенные сигареты", - написали как-то в пресс-релизе в ГУ МЧС России по Тюменской области. Конечно, из лучших побуждений и желания предотвратить ЧП.
1 апреля мы публикуем Топ забавных фраз, сказанных медийными личностями, написанных пресс-службами нашего региона и нами, журналистами, конечно. Да не в обиду, а потому что День смеха, товарищи.
Первые места безоговорочно занимают депутаты городской и областной дум.
1. "Я бы посоветовал девушкам после окончания школы получить высшее образование и сразу выходить замуж, чтобы рожать детей!".
2. "По демографии Тюменская область входит в число тех 11 регионов, где достигается уровень простого воспроизводства населения".
3. "Тюменский регион очень плотный - это хорошо для развития бизнеса, потому что благодаря этому все предприниматели, да и люди, друг друга хорошо знают".
4. "Даже вдоль федеральной трассы в направлении Тобольска стоят аварийные деревья".
5. "Ну и как председателю целовальной комиссии Тюменской областной думы позвольте вас поцеловать!".
6. "Главным носителям внутреннего валового продукта сегодня является человек труда".
7. "Мы же политики не может чего-нибудь не сказать... Нас же хлебом не корми - дай что-нибудь сказать".
8. "Принять роды у коров у ветеринаров, состряпать булочки у кондитеров".
9. "В 2019 году будет введена школа в створе улиц Бориса Янтарного и Житкова".
10. "Вы думаете, что кладбище - спокойное место, где тихо и ничего не происходит? Да здесь с апреля по июль событий больше, чем в городе".
К слову о кладбищах, однажды пресс-тур для журналистов города начался с фразы: "Ну что, пора вести журиков к жмурикам?".
Спасатели ежегодно летом напоминают: безвинный тополиный пух может быть опасен.
ГИБДД:
- ГИБДД рекомендует должникам нарушителям ПДД оплатить штрафы, чтобы не быть должниками.
- Старт кампании 28.06.2017 г. дадут известные в Тюмени люди: лидеры молодежных субкультур, автогонщики, врачи скорой помощи и наркологи, велосипедисты и байкеры.
- Попадал под опал.
ФССП:
- По факту полной оплаты задолженности и исполнительского сбора исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Горожане:
- Ну как я могу пропустить открытие сезона, если помимо эстетического наслаждения я каждый раз испытываю эстетический оргазм?! (о симфоническом оркестре).
- Кардиостимуляторы - гаджеты для сердца.
- В конце спектакля на сцену поднимется живой струнный квартет Тюменского симфонического оркестра.
Из выступления перед студентами MediaСети о спикерах: "У нас получилось дать вам доступ к телу…".
"Я надеюсь, что этот дом даст вам возможность дальше жить, растить детей, любить", - глава одного из администраций районов на вручении ключей.
Обезмячивая соперников - об игре ФК "Тюмень".
"В турнире примут участие команды из четырех стран, около 70 городов. Точно не помню, врать не буду - это прерогатива судей...", - из речи организатора фестиваля киберспорта.
Представьте воина – рослого плечистого парня, одетого, обутого, вооруженного Тюменью- ...связь времен и поколений должна помогать в повышении правовой грамотности молодежи!
Собственно, и мы грешны. "Тюменская линия":
- Туземцы крымского полуострова.
- Захоронения в городе идут достаточно динамично. На остальных секторах Червишевского кладбища захоронения будут производиться в плановом режиме.
- По традиции в этот день принято уделять знаки внимания своим вторым половинкам.
- В Ишиме завершился очередной сезон "Здравого смысла".
- В завершение фестиваля планируются торжественные "похороны знатного руса".
С 1 апреля всех! Веселого и доброго дня.
Редакция