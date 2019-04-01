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Прокуратура приостановила строительство ЛЭП в Тюменском районе

Общество, 17:05 01 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство линии электропередач в п. Московский было прекращено после вмешательства прокуратуры. Объект энергоснабжения возводили в охранной зоне подземного газопровода, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тюменского района установила, что в в охранной зоне подземного полиэтиленового газопровода ведется строительство линейного объекта энергоснабжения. При этом собственник газопровода не был уведомлен о таких работах.

Как отметили в надзорном ведомстве, согласно Федерального закона "О газоснабжении Российской Федерации" на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной устанавливаются охранные зоны, где не допускается строительство зданий, строений и сооружений без согласования с собственником.

Прокуратура внесла в адрес руководителя фирмы представление об устранении нарушений закона, после чего строительные работы в охранной зоне были прекращены.

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# газопровод , прокуратура

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