Прокуратура приостановила строительство ЛЭП в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство линии электропередач в п. Московский было прекращено после вмешательства прокуратуры. Объект энергоснабжения возводили в охранной зоне подземного газопровода, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тюменского района установила, что в в охранной зоне подземного полиэтиленового газопровода ведется строительство линейного объекта энергоснабжения. При этом собственник газопровода не был уведомлен о таких работах.

Как отметили в надзорном ведомстве, согласно Федерального закона "О газоснабжении Российской Федерации" на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной устанавливаются охранные зоны, где не допускается строительство зданий, строений и сооружений без согласования с собственником.

Прокуратура внесла в адрес руководителя фирмы представление об устранении нарушений закона, после чего строительные работы в охранной зоне были прекращены.