Тюменский район продолжит курс на укрупнение муниципалитетов

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В Тюменском районе станет на три муниципальных образования меньше. Депутаты районной думы обратились в областной парламент с предложением объединить Винзили и Нижнепышминское в единое муниципальное образования, и таким же образом преобразовать Борковское, Созоновское и Каскаринское муниципальные образования.

Вопросы объединения ряда муниципальных образований столичного стали главными в повестке внеочередного заседания думы Тюменского района.

Центрами новых сельских поселений станут крупные населенные пункты Винзили и Каскара, а в остальных территориях будет организована работа представителей администрации, которые будут вести прием граждан и непосредственно взаимодействовать с населением.

Инициатива объединения, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, исходила от самих муниципалитетов. В каждом из пяти муниципалитетов, участвующих в объединении, прошли публичные слушания. Большинством голосов жители муниципальных образований, участвующих в слушаниях, одобрили предстоящее объединение.

Плюсы преобразований, отмечено в сообщении пресс-службы, очевидны. Во-первых, объединение средств в бюджетах, их больший объем даст возможность рациональнее ими распоряжаться, направляя на реализацию более масштабных проектов по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, на благоустройство территории. Во-вторых, снизятся расходы на содержание органов местного самоуправления, сократятся финансовые и трудозатраты на процедуры выборов депутатов местных дум.

Депутаты Тюменской районной думы единогласно проголосовали за внесение в областной парламент проектов законов об объединении муниципальных образований Тюменского района.