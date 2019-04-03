Врачи приглашают ишимцев проверить здоровье

ОБ №4 г. Ишим | Фото: ОБ №4 г. Ишим ОБ №4 г. Ишим | Фото: ОБ №4 г. Ишим

На день мужского и женского здоровья приглашают жителей Ишима специалисты областной больницы № 4 6 апреля с 8 до 14 часов. Ежегодная акция направлена на раннее выявление заболеваний у работающего населения.

В женской консультации представительницы прекрасного пола смогут пройти осмотр врача-гинеколога, по показаниям – ультразвуковое обследование молочных желез. На консультацию к маммологу открыта предварительная запись.

В поликлинике № 1 будут вести прием врачи-урологи, откроются кабинеты раннего выявления заболеваний для мужчин и женщин. Для удобства работающих пациентов будет организована работа флюорографического и кабинета компьютерной томографии. На КТ будут направляться давно курящие пациенты старше 55 лет или же страдающие заболеваниями органов дыхания.

В этот день всех желающих смогут принять два центра здоровья. Один будет размещаться в поликлинике № 1, второй в терапевтическом отделении на ул. Рокоссовского, 24. В любом из них можно будет пройти полное комплексное обследование: сдать кровь на глюкозу и холестерин, проверить зрение и сердце, снять электрокардиограмму. Кроме того, прием будет вести стоматологический гигиенист, который проверит состояние полости рта и назначит необходимые процедуры.

Школа "Гипертония, стоп!" пройдет в актовом зале поликлиники № 1 в 11 часов. Слушателями могут быть все желающие. Их научат правильно пользоваться тонометром и измерять давление, расскажут о первых признаках артериальной гипертонии и какие меры принимать в случае экстренного повышения давления.

Соб. инф.