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Названы имена водителей, попадающих в аварии чаще других

Общество, 11:47 03 апреля 2019

фото mvd.ru

Водители с именами Никита, Альберт, Полина и Вероника чаще всего попадают в аварии на российских дорогах, сообщает страховая компания "Согласие", которая составила рэнкинг, проанализировав статистику по автокаско за 2018 год.

Первые места в списке самых "аварийных" водителей-мужчин в России занимают Никита (частота 51,4%), Альберт (48,7%) и Тимур (47,7%), а женщин – Полина (61%), Вероника (60,2%) и Алина (55%).

Первую "аварийную" десятку среди мужчин (в порядке убывания) замыкают Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард. С четвертого по десятое место среди женщин заняли Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.

"В отличие от Полин и Никит аккуратно водят Анатолии (29,6%), Леониды (31,9%) и Викторы (32%), а также Кристины (33,5%), Антонины (36%) и Лилии (36,4%). Везет на дорогах автолюбителям по имени Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и Иван. Аккуратностью отличаются страхователи, которых зовут Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса и Елизавета", — поделились в страховой компании "Согласие".

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# авария , водители , ДТП

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