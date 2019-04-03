Число призывников в Тюменской области весной сократится

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Число новобранцев, которые будут призваны на военную службу из регионов, расположенных на территории Центрального военного округа, в том числе из Тюменской области, весной 2019 года сократится почти на 15% по сравнению с осенью 2018 года, сообщает пресс-служба Минобороны.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа генерал-майор Александр Линьков.

"Значение для военных комиссариатов округа — около 51 тыс. человек. Создано и приступило к работе 28 призывных комиссий субъектов, в составе которых будет работать 1088 призывных комиссий муниципальных образовании. В этом призыве мы будем меньше призывать. Если сравнивать с осенним призывом, то это количество снижено на 8 тыс. человек, если с весной — то снижение в округе на 6 тыс. человек", — сказал он.

Александр Линьков добавил, что снижение связано с увеличением числа служащих по контракту. При призыве на срочную службу приоритет будут уделять молодым людям, имеющим среднее профессиональное или высшее образование по специальностям, которые необходимы в Вооруженных Силах. Например, водители категории C, D и E. К отправке на Дальний Восток планируется подготовить четыре эшелона, для службы в Президентском полку отправят 150 человек из округа, призывать также продолжат и юнармейцев.

Как отметил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе полковник Сергей Яровой, весной 2018 года служить отправились около 300 юнармейцев, осенью прошлого года уже около 700 человек, и тенденция на увеличение их числа сохраняется.

Центральный военный округ дислоцирован на территории и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Напомним, что весенний призыв начался 1 апреля. На военную службу планируется призвать 135 тыс. человек. При этом призыв будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации, в соответствии с законодательством призыв не будет проводиться в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.